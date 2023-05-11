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Стало известно о блокировке счетов концертного агентства Алсу

Федеральная налоговая служба проверяет концертное агентство ООО «Эксклюзив Арт», принадлежащее певице Алсу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Заблокированы счета концертного агентства Алсу
© соцсети

По его словам, компания второй год демонстрирует нулевую активность. Вместе с тем автор публикации обращает внимание на то, что артистка активно дает концерты. Кроме того, у Алсу должно пройти несколько выступлений в Кремлевском дворце.

ФНС инициировала проверку. Службой были заблокированы счета артистки в банке. Певицу попросили «разъяснить ситуацию», указано в сообщении.

Ранее блогер Саша Митрошина сообщила о погашении основного долга перед налоговой службой. Соответствующее заявление она сделала в прямом эфире своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Речь идет о сумме в 127 млн рублей.

Также стало известно, что блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, улетела в ОАЭ после скандала с блокировкой ее счетов. До этого налоговая служба приостановила операции по счетам Зотеевой. Она подозревается в неуплате налогов. По некоторым данным, она задолжала налоговой 689 тысяч рублей.

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