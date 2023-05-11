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Ксения Собчак ответила на критику своего фото в бикини

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию в купальнике и столкнулась с критикой. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Собчак ответила на критику своего фото в бикини
© Газета.Ru

41-летняя Ксения Собчак поделилась с подписчиками кадром с отдыха на Бали. На опубликованном фото журналистка, одетая в панаму, солнцезащитные очки и бикини цвета фуксии, позировала у бассейна.

«Наша постоянная рубрика: «У каждой милы должна быть фотка в купальнике с отдыха». Рубрика создана не для вас, дорогие товарищи, если быть честной, а больше для того, чтобы был стимул не жрать на отдыхе», — подписала она.

Новая фотография Собчак не оставила равнодушными пользователей социальной сети. Многие восхитились физической формой журналистки, но были и те, кто подверг ее критике. «А что уже можно в купальниках в вашем возрасте?», — написала одна из ее подписчиц. «Прикиньте, пока не запретили», — посмеялась звезда в ответ.

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