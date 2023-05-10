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Ксения Собчак опубликовала фото из «гнезда над пропастью»

Фотографию из «гнезда над пропастью» опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Собчак.

Собчак опубликовала фото из «гнезда над пропастью»
© РИА Новости

«На фото отчаянно пытаюсь сделать расслабленно-игривое лицо, но получается не очень. Потому что и лайков хочется, но и выпасть из так называемого гнезда над пропастью страшно — "какая глупая, нелепая смерть". Реально стремная штука на цепи для очень красивых фото! Главное — держать лицо», — написала знаменитость. По всей вероятности, фотозона находится в балийском парке над каньоном реки Аюнг, недалеко от Убуда.

соцсети

На снимке Собчак позирует, сидя в имитирующей гнездо фотозоне, на заднем плане видны балийские джунгли. Для фотосессии она составила образ в коричневых тонах: вязаный топ, брюки и юбка.

«Амазонка уже не та», «Какая вы роскошная», «Фотограф не передал концепцию — непонятно, что внизу пропасть», «Над пропастью поржи», «Пролетая над гнездом кукушки», «Самая крутая обезьянка в джунглях», «Красотка», «Кукушечка», «Тропиканка», «Как красиво», «Классная», «Что за тенденция лазать по деревьям? Ксения на баобабе, [балерина Анастасия] Волочкова на пальму лезет», «Девушка Тарзана?» — прокомментировали пользователи сети.

Ранее пользователи сети заявили об отсутствии вкуса и стати у Собчак.

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