Собчак опубликовала фото из «гнезда над пропастью»

«На фото отчаянно пытаюсь сделать расслабленно-игривое лицо, но получается не очень. Потому что и лайков хочется, но и выпасть из так называемого гнезда над пропастью страшно — "какая глупая, нелепая смерть". Реально стремная штука на цепи для очень красивых фото! Главное — держать лицо», — написала знаменитость. По всей вероятности, фотозона находится в балийском парке над каньоном реки Аюнг, недалеко от Убуда.