Помощница Пугачевой: певица уехала из России после похорон Юдашкина

Певица Алла Пугачева покинула Россию после похорон модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова в комментариях Telegram-канала Яны Поплавской.

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Чупракова прокомментировала пост Поплавской, в котором телеведущая негодует из-за приезда Примадонны в Россию.

"Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой", — написала помощница звезды.

Поплавская поддержала Владимира Соловьева, который был удивлен тому, что Пугачеву приняли в России после отъезда в Израиль.

"Спасибо, Володя! Я тебя обнимаю! Специально молчала и ждала реакции общества и коллег. Эмоции копились — и вот прорвало", - высказалась актриса.

Осенью 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль. 4 мая стало известно, что певица вернулась в Россию. Позже стало известно, что певица после приезда направилась в свой замок в деревне Грязь.