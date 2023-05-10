Совместное фото Джигана и Самойловой развеселило пользователей сети

Совместное фото со своей женой Оксаной Самойловой опубликовал рэпер Джиган в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чета снялась на яхте в Дубае.

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На снимке супруги сидят в обнимку на палубе судна во время водной прогулки.

«Люблю тебя, моя девочка! Все сильнее и сильнее», — подписал фото рэпер.

Публикация Джигана развеселила пользователей сети. Фолловеры предположили, что публичным признанием в любви рэпер пытается загладить вину после недавней размолвки с Самойловой.

«Терпение у нее, конечно, ого-го», «Джига, моргни, если опять придет искушение накосячить», «Везет, что каждый раз прощают», — написали они.

В марте стало известно, что Джиган и Самойлова перестали жить вместе. В этот период блогерша опубликовала несколько неоднозначных постов в соцсетях, рассказав в одном из них о своем «максимально странном состоянии». Однако в конце апреля супруги сообщили о воссоединении.