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Бывший муж Полины Гагариной признался, что хотел бы завести еще одного ребенка

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотел бы стать отцом во второй раз.

Бывший муж Гагариной признался, что хотел бы завести еще одного ребенка
© РИА Новости

Исхаков хочет, чтобы у него появилась дочь. Однако фотограф не знает, сможет ли завести ребенка.

«Время играет против меня. Так что», — заключил бывший муж артистки.

О личной жизни Исхакова практически ничего неизвестно. В апреле фотограф спровоцировал слух о том, что женился на модели. Он опубликовал фотографии якобы со свадьбы. Позже мужчина признался, что по-прежнему холост, а снимки – это тематическая работа его студии.

Ранее фотограф был женат на Гагариной. В их союзе родилась дочь Мия. Мужчина рассказывал, что его жизнь разделилась на «до и после» появления на свет малышки. В декабре 2020 года исполнительница и фотограф развелись. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения.

В мае появился слух о воссоединении Гагариной и Исхакова. Поклонники заподозрили, что экс-супруги вместе после публикации совместных фото на дне рождения дочери. Певица опровергла, что сошлась с бывшим мужем. Она заявила, что не меняет своих решений.

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