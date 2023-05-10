Бывший муж Гагариной признался, что хотел бы завести еще одного ребенка

Бывший муж Полины Гагариной признался, что хотел бы завести еще одного ребенка
Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хотел бы стать отцом во второй раз.
Исхаков хочет, чтобы у него появилась дочь. Однако фотограф не знает, сможет ли завести ребенка.
«Время играет против меня. Так что», — заключил бывший муж артистки.
О личной жизни Исхакова практически ничего неизвестно. В апреле фотограф спровоцировал слух о том, что женился на модели. Он опубликовал фотографии якобы со свадьбы. Позже мужчина признался, что по-прежнему холост, а снимки – это тематическая работа его студии.
Ранее фотограф был женат на Гагариной. В их союзе родилась дочь Мия. Мужчина рассказывал, что его жизнь разделилась на «до и после» появления на свет малышки. В декабре 2020 года исполнительница и фотограф развелись. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения.
В мае появился слух о воссоединении Гагариной и Исхакова. Поклонники заподозрили, что экс-супруги вместе после публикации совместных фото на дне рождения дочери. Певица опровергла, что сошлась с бывшим мужем. Она заявила, что не меняет своих решений.