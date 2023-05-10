На Монеточку* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента

«По закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом — будь то покупатель, арендатор или даже риелтор, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ», — объяснил адвокат.