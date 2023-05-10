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На Монеточку* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента

На певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) составили протокол из за отсутствия маркировки «иностранного агента» в публикациях. Информация об этом появилась в картотеке официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

На Монеточку* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента
© monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Из-за каких именно публикациях в социальных сетях на Гырдымову составлен протокол, неизвестно. Сама она пока не комментировала дело.

Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) не сумеет продать свою квартиру в Москве из-за иноагентского статуса.

«По закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом — будь то покупатель, арендатор или даже риелтор, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ», — объяснил адвокат.

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