На Монеточку* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента
На певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) составили протокол из за отсутствия маркировки «иностранного агента» в публикациях. Информация об этом появилась в картотеке официального портала судов общей юрисдикции Москвы.
Из-за каких именно публикациях в социальных сетях на Гырдымову составлен протокол, неизвестно. Сама она пока не комментировала дело.
Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) не сумеет продать свою квартиру в Москве из-за иноагентского статуса.
«По закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом — будь то покупатель, арендатор или даже риелтор, может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ», — объяснил адвокат.