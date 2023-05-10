Телеведущая Дана Борисова рассказала, сколько потратила на отдых в Египте. Как сообщает «МК», только на самолет и отель у знаменитости ушло 200 тысяч рублей.

Еще 30 тысяч рублей Борисова потратила на экскурсии и еду. За вывоз собаки за границу она отдала 13 тысяч рублей. Телеведущая отметила, что не пользовалась услугами туристических агентств и бронировала все сама.

Самым запомнившимся моментом в отпуске Борисова назвала путешествие с собакой на верблюдах во время экскурсии по пустыне. Питомца знаменитости привязали к вьючному животному черно-белым арабским платком и три часа катали под палящим солнцем.

«После этого Мишель два дня лежала, а я так отбила свою пятую точку, что остаток своего отпуска потом на полусогнутых ходила. Не представляла, что это настолько утомительно», — подчеркнула она.