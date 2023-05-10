Борисова рассказала, сколько потратила на отдых в Египте
Телеведущая Дана Борисова рассказала, сколько потратила на отдых в Египте. Как сообщает «МК», только на самолет и отель у знаменитости ушло 200 тысяч рублей.
Еще 30 тысяч рублей Борисова потратила на экскурсии и еду. За вывоз собаки за границу она отдала 13 тысяч рублей. Телеведущая отметила, что не пользовалась услугами туристических агентств и бронировала все сама.
Самым запомнившимся моментом в отпуске Борисова назвала путешествие с собакой на верблюдах во время экскурсии по пустыне. Питомца знаменитости привязали к вьючному животному черно-белым арабским платком и три часа катали под палящим солнцем.
«После этого Мишель два дня лежала, а я так отбила свою пятую точку, что остаток своего отпуска потом на полусогнутых ходила. Не представляла, что это настолько утомительно», — подчеркнула она.
Напомним, что ранее Борисова рассказала, что ей предлагали принять участие в шоу «Звезды в Африке». Она отметила, что была не против принять участие в программе, однако сотрудничество не срослось.