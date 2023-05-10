Галустян признался, что не смог бы участвовать в "Звездах в Африке"

«Когда человек голоден, он становится раздражительным и злым. Боюсь, я бы показал себя не с самой лучшей стороны. А потом зритель бы сказал: «Мишка, мы не ожидали, что ты такой». Ребята приезжали веселыми, добрыми, милыми и озорными. А спустя две недели становились грубыми, раздражительными, агрессивными. Что такое? А они просто голодные. Я понимаю, что не смог бы», — объяснил Галустян.