Михаил Галустян признался, что не смог бы участвовать в "Звездах в Африке" из-за голода на проекте
Ведущий шоу «Звезды в Африке» Михаил Галустян признался в беседе с изданием «7Дней», что задумывался об участии в проекте.
Галустян отметил, что ему нравятся интеллектуальные задания, связанные с логикой и мышлением, и полуэкстремальные испытания. Однако шоумен не смог бы принять участие в программе из-за отсутствия еды. На проекте герои передачи часто испытывают голод и сталкиваются с дискомфортом.
«Когда человек голоден, он становится раздражительным и злым. Боюсь, я бы показал себя не с самой лучшей стороны. А потом зритель бы сказал: «Мишка, мы не ожидали, что ты такой». Ребята приезжали веселыми, добрыми, милыми и озорными. А спустя две недели становились грубыми, раздражительными, агрессивными. Что такое? А они просто голодные. Я понимаю, что не смог бы», — объяснил Галустян.
Галустян также рассказал, что в хороших отношениях с соведущей программы Ольгой Бузовой. Юмористу нравится ее самоирония. По словам звезды, коллега позволяет над собой шутить. Комик, в свою очередь, старается не обидеть певицу и подшучивает над ней «деликатно».