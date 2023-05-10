Меган Маркл наняла для охраны бывшего телохранителя Ким Кардашьян
Меган Маркл усилила свою охрану с помощью одного из бывших телохранителей Ким Кардашьян. Об этом сообщает Page Six.
В минувшие выходные герцогиня Сассекская была замечена на прогулке недалеко от своего особняка в Монтесито. Следом за Меган шел был ее новый телохранитель, который, как выяснили журналисты, в 2016 году охранял бизнесвумен и звезду реалити Ким Кардашьян.
«Этот парень из небольшого пула элитных телохранителей, из бывших полицейских или военных. Такие ребята часто работают на высокопоставленных звезд, это не редкость для них. Не только для защиты, но и для влияния. Это хорошо выглядит», — рассказал журналистам Стив Станулис, который ранее тоже работал в охране Ким Кардашьян.
До последнего времени телохранителем Меган Маркл и принца Гарри был Альберто Альварес, который ранее охранял Майкла Джексона.