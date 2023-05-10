Меган Маркл наняла для охраны бывшего телохранителя Ким Кардашьян

«Этот парень из небольшого пула элитных телохранителей, из бывших полицейских или военных. Такие ребята часто работают на высокопоставленных звезд, это не редкость для них. Не только для защиты, но и для влияния. Это хорошо выглядит», — рассказал журналистам Стив Станулис, который ранее тоже работал в охране Ким Кардашьян.