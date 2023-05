Рок-группа Sum 41 распалась после 27 лет существования

Sum 41 была основана гитаристом Дериком Уибли и барабанщиком Стивом Джозом в 1996 году. Первоначально музыканты были кавер-группой NOFX и назывались Kaspir, но изменили название на Sum 41 для шоу Supernova. 27 июня 2000 года коллектив выпустил первый мини-альбом «Half Hour of Power». Первым синглом группы стала песня «Makes No Difference». 8 мая 2001 года вышел их первый полноценный альбом «All Killer No Filler».