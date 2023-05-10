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Рок-группа Sum 41 распалась после 27 лет существования

Канадская рок-группа Sum 41 объявила о своем распаде в социальных сетях.

Рок-группа Sum 41 распалась после 27 лет существования
© globallookpress.com

Музыканты сообщили, что группа будет расформирована после тура, посвященного выходу их альбома «Heaven :x: Hell». Альбом стал первой и последней работой Sum 41 за четыре года.

«Мы по-прежнему отыграем все концерты тура, назначенные на этот год. И мы очень ждем выхода нашего последнего альбома «Heaven:x: Hell» вместе с нашим последним мировым туром, чтобы отметить это. Мы объявим подробности, как только сами их узнаем», — отмечается в анонсе.

Sum 41 была основана гитаристом Дериком Уибли и барабанщиком Стивом Джозом в 1996 году. Первоначально музыканты были кавер-группой NOFX и назывались Kaspir, но изменили название на Sum 41 для шоу Supernova. 27 июня 2000 года коллектив выпустил первый мини-альбом «Half Hour of Power». Первым синглом группы стала песня «Makes No Difference». 8 мая 2001 года вышел их первый полноценный альбом «All Killer No Filler».

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