Рыбы могут исполнить свое давнее желание, а Козерогов ждут споры с окружающими: гороскоп на пятницу, 12 мая

Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая.

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Подходящий день для общения, как личного, так и делового. Если вы в последнее время по кому-то скучали – напомните о себе этим людям, и вы сможете восстановить прежде дорогие для вас отношения. Не исключено, что у вас появятся какие-то новые планы и задумки. Можно, конечно, обсудить их с близкими людьми, но лучше сделать это несколько позже, когда у вас появится большая уверенность и определенность. Успешно решатся вопросы, касающиеся финансов и имущества, вероятны неплохие денежные поступления, причем, из весьма неожиданного источника. Отправляясь по магазинам, можете быть спокойны – все покупки сегодня будут удачными.

Благоприятный день для разговоров о важных для вас проблемах с близкими людьми. На этот раз вам удастся ясно и без лишней эмоциональности донести до всех свою позицию, а заодно и выслушать чужое мнение и принять его к сведению. Возможно, именно сегодня вы найдете решение проблемы, которая в последнее время серьезно омрачала ваши отношения. Можно смело браться за любые новые дела. Здесь, главное, не торопиться: скорее всего, вам придется упорно трудиться, учиться новому, зато будет очень интересно. Финансовая картина неблагоприятная: воздержитесь от крупных покупок и заключения поспешных сделок.

Даже если вы будете отлично понимать, что необходимо смотреть на вещи реально, вы все равно продолжите сегодня витать в облаках. Ваши новые идеи будут отличаться оригинальностью, но, в то же время, крайней непрактичностью. Не спешите воплощать их в жизнь, обдумайте все, как следует, и вы сумеете извлечь пользу из своих задумок. Сегодня вам лучше не заниматься делами, требующими аккуратности и внимательности, также могут возникнуть проблемы в заполнении важных документов. Финансовая картина благоприятная: вероятны денежные поступления, причем, неожиданно крупные. Также представится возможность заключить очень выгодную сделку.

Первая половина дня пройдет весьма плодотворно и насыщенно. Вы не станете сидеть без дела, поэтому успеете сделать много хорошего и полезного. Не исключено, что у вас появится какая-то простая, но полезная с практической точки зрения идея. Реализация ее в жизнь может заметно помочь вам в решении каких-то повседневных профессиональных задач. Не исключено, что сегодня вам придется общаться с людьми, которых вы вообще предпочли бы не видеть. Как ни удивительно, но с ними окажется очень легко найти общий язык и обо всем договориться. Также этот день благоприятен для учебы: вы узнаете много нового и полезного, и сразу найдете применение полученной информации.

Сегодня от вас потребуется предельная осторожность в общении с окружающими. Вы будете склонны делать поспешные выводы и во всем видеть подвох. В итоге ваши отношения даже с родными людьми и самыми близкими друзьями могут быть омрачены подозрениями, причем, совершенно безосновательными. Особенно неприятными сегодня могут оказаться споры, касающиеся каких-то мелких бытовых вопросов, — постарайтесь их избегать. Зато вы можете добиться успеха в делах, где не нужно полагаться на других людей или, по крайней мере, где вы возьмете основную ответственность на себя. Вечер благоприятен для активного отдыха и занятий спортом: они заметно улучшат ваше настроение.

Сегодня вас может одолеть такая лень, что если вы все-таки и будете заниматься какими-то делами, то делать это станете «спустя рукава» и постоянно отвлекаясь. Так что даже не пытайтесь сделать все, что было запланировано – это точно не получится: поэтому кое-что сразу отложите на потом. Избегайте в этот день любых разговоров о сотрудничестве и общих планах: если этого нельзя избежать, постарайтесь быть не очень серьезными, используя чувство юмора, которое поможет разрядить обстановку и отложить серьезные решения на потом. Нежелательно и посещение государственных организаций: вы потратите там много времени и вряд ли добьетесь нужных результатов.

Сегодня вы с легкостью заинтересуете окружающих своими планами и идеями, а если потребуется, то и найдете себе новых союзников и помощников. Однако вы будете склонны чересчур предаваться фантазиям, и хорошо, если рядом с вами окажется человек с более реалистичным взглядом на вещи. Прислушивайтесь к его критическим замечаниям, — они окажутся весьма толковыми. После обеда вероятно какое-то удачное совпадение, которое вы сумеете использовать в своих интересах. Ваше деловое чутье будет необычайно острым, а потому вы отлично справитесь с решением даже самых сложных финансовых вопросов.

Сегодня вы будете отличаться вспыльчивостью и импульсивностью. А поскольку вас будет очень легко спровоцировать, воздержитесь сегодня от принятия важных решений и обсуждения серьезных вопросов. Пойдя на поводу у эмоций, рискуете совершить поступки, о которых сами же впоследствии станете жалеть. Чтобы не поссориться с дорогими вам людьми и сохранить со всеми хорошие отношения, воздержитесь от язвительных замечаний и не давайте советов, когда вас об этом не просят. Финансовая картина неблагоприятная: из-за легкомысленного отношения к деньгам вы будете зачастую тратить их на совершенно ненужные вещи. К счастью, к катастрофическим последствиям ваша расточительность не приведет.

Первая половина дня обещает быть довольно сложной. К счастью, сегодня вас не испугают ни возникающие на пути преграды, ни другие трудности. Вы будете очень настойчивыми и решительными, а потому обязательно добьетесь своего, даже если абсолютно все пойдет вразрез с вашими планами. Сегодня обязательно найдутся люди, желающие поддержать даже самые смелые из ваших идей и сделать многое для их скорейшего воплощения в жизнь. Не исключено начало романтических отношений с кем-то из коллег по работе. Вторая половина дня обещает быть плодотворной и интересной. Вы займетесь своим любимым делом или вернетесь к давнему увлечению и вновь получите от него массу позитивных эмоций.

В первой половине дня вам будет сложно сосредоточиться на работе и других важных делах. Вы будете склонны постоянно отвлекаться и думать о давно минувших делах и событиях. Вероятны споры и разногласия с окружающими: неадекватно реагируя на вопросы, советы и замечания со стороны, вы рискуете всерьез поссориться даже с самыми близкими и дорогими вам людьми. После обеда ваше настроение несколько улучшится, да и поводов для волнений станет действительно меньше. Также в это время вы можете добиться значительных успехов в работе: вы не допустите ни одной ошибки и в любой ситуации примете верные решения.

В первой половине дня вы будете склонны переживать из-за всяких пустяков, нервничать и волноваться, даже если для этого совсем не будет серьезного повода. Хорошо, если рядом с вами окажется человек, готовый поддержать вас и помочь настроиться на позитивный лад. Советы руководства и более опытных коллег помогут вам добиться успехов на профессиональном поприще, так что не стоит их игнорировать. Также сегодня желательно внимательно слушать все, что будут говорить вокруг: таким образом, у вас появится шанс получить полезную информацию. Вечером вас может ожидать приятный сюрприз от близкого человека.