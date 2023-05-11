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Гороскоп на 12 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Звёзды предупреждают: незнакомцы могут привнести в вашу жизнь проблемы. Так что 12 мая вам лучше не общаться с первым встречным - от греха подальше. ТЕЛЬЦЫ Тельцы могут столкнуться с небольшой неудачей. Звёзды советуют вам отреагировать на неё с философским спокойствием. Иначе небольшое разочарование может превратиться в крупную проблему. БЛИЗНЕЦЫ Близнецам придётся 12 мая основательно потратиться. Не жалейте об этом - ресурсы удастся восстановить довольно быстро. Если же будете жадничать в эту пятницу - потеряете намного больше. РАКИ Если Раки в этот день будут излишне самоуверенными, это грозит им полной катастрофой, говорят звёзды. И призывают вас приспустить корону 12 мая. ЛЬВЫ Львы должны будут довести начатое до конца, говорят звёзды. И призывают вас 12 мая не отвлекаться на мелочи. Будьте целеустремлённым и непоколебимым. ДЕВЫ Девам может поступить интересное предложение в этот день. Звезды предупреждают: ни в коем случае нельзя от него отказываться, боясь не оправдать ожидания. Вы все сможете. ВЕСЫ 12 мая рядом с Весами будет курсировать негативная энергия. Поддаться ей или противостоять - выбор каждого конкретного представителя этого знака зодиака. СКОРПИОНЫ Скорпионы могут поддаться чувствам, говорят звёзды. И призывают вас в эту пятницу контролировать эмоции. Хотя бы в присутствии малознакомых людей и начальства. СТРЕЛЬЦЫ 12 мая Стрельцы будут много внимания уделять мелочам. Звёзды говорят, именно в этом будет заключаться главная проблема данной пятницы. Мыслите глобально. КОЗЕРОГИ Козероги могут столкнуться с чем-то новым, неизведанным. Впустить его в свою жизнь или оставить за дверью - дело ваше. Однако звёзды советуют вам быть гостеприимным. ВОДОЛЕИ Водолеи в эту пятницу могут быть слишком самонадеянными, говорят звёзды. И советуют вам запастись помощниками. Так, на всякий случай. РЫБЫ Рыбам нужно проявить решительность в эту пятницу, говорят звёзды. Если будете долго раскачиваться, рискуете упустить какую-то важную возможность в жизни. Фото: unsplash.com

Гороскоп на 12 мая 2023 года: что обещают астрологи
© СОВА
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