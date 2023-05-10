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Бывший муж Бородиной Омаров снял виллу в Дубае на день рождения возлюбленной

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снял двухэтажную виллу в Дубае.

Бывший муж Бородиной снял виллу в Дубае на день рождения возлюбленной
© zimamoscow/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Омаров рассказал, что арендовал роскошный особняк в ОАЭ в качестве сюрприза на день рождения возлюбленной Валерии. 11 мая девушке исполнится 23 года. В соцсетях бизнесмен опубликовал видео, в котором показывает, как выглядит вилла. В ней есть холл, столовая, веранда, ванная комната и несколько спален.

Омаров начал встречаться с Валерией в 2022 году. До этого он был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Звезда и бизнесмен находились в браке с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. После развода с предпринимателем Бородина перестала рассказывать о своей личной жизни.

Ранее Омаров заступился за возлюбленную после критики ее внешности. Предприниматель заявил, что негативные комментарии пишут «замученные жизнью женщины среднего возраста». По словам бизнесмена, он еще не видел ни одного плохого высказывания от «действительно красивых людей».

В апреле Бородина призналась, что она нанимала детективов, чтобы раскрыть измены Омарова.

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