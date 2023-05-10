Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области

Музыкант Александр Розенбаум 11 мая отправится в тур по казачьим станицам Ростовской области . Как сообщает РИА Новости, артист признался, что давно хотел спеть для людей казачьих поселений Дона.

Розенбаум подчеркнул, что в его репертуаре много песен, посвященных казачеству. И исполнить он их хочет не в концертных залах, а именно в станицах — там, где живут казаки.