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Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области

Музыкант Александр Розенбаум 11 мая отправится в тур по казачьим станицам Ростовской области. Как сообщает РИА Новости, артист признался, что давно хотел спеть для людей казачьих поселений Дона.

Розенбаум анонсировал тур по казачьим станицам Ростовской области
© РИА Новости

Розенбаум подчеркнул, что в его репертуаре много песен, посвященных казачеству. И исполнить он их хочет не в концертных залах, а именно в станицах — там, где живут казаки.

«Если они меня встретят, как дорогого гостя, я буду очень рад. Вот моя побудительная основа того, что я собираюсь сделать», — добавил музыкант.

Розенбаум подчеркнул, что долго готовился к этому туру, поскольку организовать подобные концерты — трудоемкая задача. В проведении серии мероприятий ему поможет правительство Ростовской области.

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