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Первый полуфинал «Евровидения» состоялся в Ливерпуле

Первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение — 2023» прошёл вечером 9 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле. Выступления музыкантов транслировались также в прямом эфире.

Первый полуфинал «Евровидения» состоялся в Ливерпуле
© globallookpress.com

За право пройти в финал боролись артисты из 15 стран. Получилось это у представителей Португалии, Израиля, Молдавии, Сербии, Норвегии, Хорватии, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Чехии, сообщает ТАСС.

Выбыли из конкурса исполнители Ирландии, Латвии, Мальты, Азербайджана и Нидерландов.

Следующий полуфинал «Евровидения» пройдёт 11 мая. Участие в нём примут 16 артистов, десять из которых пройдут в финал конкурса.

Ранее стало известно, что организаторы «Нашествия» продлили конкурс для молодых музыкантов.

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