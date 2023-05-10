Первый полуфинал «Евровидения» состоялся в Ливерпуле

Первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение — 2023» прошёл вечером 9 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле. Выступления музыкантов транслировались также в прямом эфире.

За право пройти в финал боролись артисты из 15 стран. Получилось это у представителей Португалии, Израиля, Молдавии, Сербии, Норвегии, Хорватии, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Чехии, сообщает ТАСС.

Выбыли из конкурса исполнители Ирландии, Латвии, Мальты, Азербайджана и Нидерландов.

Следующий полуфинал «Евровидения» пройдёт 11 мая. Участие в нём примут 16 артистов, десять из которых пройдут в финал конкурса.