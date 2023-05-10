В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за смерти легендарной певицы Риты Ли

В Бразилии правительство объявило трехдневный траур в связи со смертью известной рок-исполнительницы Риты Ли. Об этом информирует ТАСС.

"Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва объявил официальный трехдневный траур во всей стране в связи со смертью певицы Риты Ли Жонас ди Карвальо", — сообщает пресс-службы главы государства.

Лула да Силва также сделал пост в социальных сетях, где назвал исполнительницу одним из величайших наиболее гениальных музыкантов страны.

Он считает, что исполнительница "опередила свое время". По его оценке, она по праву заслужила звание "королевы бразильского рока". В 2021 у Риты Ли был диагностирован рак легких. Она скончалась вечером 8 мая в своем доме в Сан-Паулу.