Галустян выдал свое настоящее имя

«Ему было 18 лет, когда началась война. Он собирался стать лётчиком. Но когда они ехали в часть, началась бомбёжка: от аэродрома и самолётов ничего не осталось. Поэтому лётчиков-курсантов временно отправили в морскую пехоту. По ним стреляли, катера взрывались буквально у него на глазах. В одном из таких боев в него попало осколками», — рассказал он.