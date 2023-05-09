Галустян выдал свое настоящее имя
Юмориста Михаила Галустяна российская публика знает и любит. Но до сих пор поклонникам артиста было неизвестно его настоящее имя. Как оказалось, его имя – Ншан, и назвали его в честь деда – фронтовика.
Об этом сам Галустян написал в социальной сети.
«Ему было 18 лет, когда началась война. Он собирался стать лётчиком. Но когда они ехали в часть, началась бомбёжка: от аэродрома и самолётов ничего не осталось. Поэтому лётчиков-курсантов временно отправили в морскую пехоту. По ним стреляли, катера взрывались буквально у него на глазах. В одном из таких боев в него попало осколками», — рассказал он.
Позднее Ншан Георгиевич все-таки стал летчиком-истребителем. Внук гордится памятью деда и тем, что носит его имя.
О том, что комик получил паспорт Армении, стало известно в начале апреля.
«Справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем: честно сдал документы и вот наконец-то получил», — сообщил Галустян.
Он также допустил, что в будущем представит творческие проекты в Армении.