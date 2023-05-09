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Авербух рассказал, как организована поддержка Костомарова и его семьи

Костомаров пережил тяжелейшую пневмонию, два инсульта, сепсис, несколько частичных ампутаций конечностей из-за развившейся гангрены. Врачам удалось спасти жизнь олимпийского чемпиона в танцах на льду, сейчас он все еще остается в больнице и переживает длительный процесс восстановления.

Авербух рассказал, как организована поддержка Костомарова и его семьи
© РИА Новости

Илья Авербух старается поддерживать друга и его семью. Сейчас он организовал всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе», часть выручки от которого пойдет в качестве помощи на лечение Костомарова. Продюсер подчеркивает, что никаких дополнительных сборов с публики не ведется, - пишет СтарХит.

«Я снимаю видео, как ребята аплодируют Ромке, мы все это пересылаем — это важные слова поддержки. Всем огромный низкий поклон. Также еще раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Все, что передается, — это моя личная инициатива. И, конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны», — рассказал Авербух.

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о первом сообщении олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова после госпитализации из-за тяжелой болезни.

«Для общественности Рома сейчас вышел на связь, но мы с ним давно на связи. Голосовыми сообщениями общаемся уже два месяца».

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