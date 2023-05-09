Авербух рассказал, как организована поддержка Костомарова и его семьи

«Я снимаю видео, как ребята аплодируют Ромке, мы все это пересылаем — это важные слова поддержки. Всем огромный низкий поклон. Также еще раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Все, что передается, — это моя личная инициатива. И, конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны», — рассказал Авербух.