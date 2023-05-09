У Роберта де Ниро родился седьмой ребенок

Роберт де Ниро объявил, что стал отцом в седьмой раз. Это произошло во время общения с журналистом, который сказал, что у актера шестеро детей.

«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», - поправил его де Ниро.

Позднее представитель актера подтвердил эту информацию. Кто мать малыша – пока является тайной, - пишет gazeta.ru.

Актер Роберт де Ниро был женат дважды. В первом браке с Дайэнн Эбботт у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. Во втором браке с Грейс Хайтауэр родились Эллиот (25-лет) и Хелен (11 лет). Бывшая подруга Туки Смит родила ему сыновей-близнецов— Джулиана и Аарона Кендрика, которым сейчас по 27 лет.

Ранее профессиональная воровка залезла в дом актера Роберта де Ниро и пыталась похитить рождественские подарки, приготовленные для его близких. Сообщается, что 79-летний артист, проснувшись ночью от подозрительных звуков, спустился в гостиную, и застал там незнакомку, которая складывала в сумку ценные вещи и подарки из-под елки.