$76.82-1.7984.91-2.09

У Роберта де Ниро родился седьмой ребенок

Роберт де Ниро объявил, что стал отцом в седьмой раз. Это произошло во время общения с журналистом, который сказал, что у актера шестеро детей.

У Роберта де Ниро родился седьмой ребенок
© РИА Новости

«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», - поправил его де Ниро.

Позднее представитель актера подтвердил эту информацию. Кто мать малыша – пока является тайной, - пишет gazeta.ru.

Актер Роберт де Ниро был женат дважды. В первом браке с Дайэнн Эбботт у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. Во втором браке с Грейс Хайтауэр родились Эллиот (25-лет) и Хелен (11 лет). Бывшая подруга Туки Смит родила ему сыновей-близнецов— Джулиана и Аарона Кендрика, которым сейчас по 27 лет.

Ранее профессиональная воровка залезла в дом актера Роберта де Ниро и пыталась похитить рождественские подарки, приготовленные для его близких. Сообщается, что 79-летний артист, проснувшись ночью от подозрительных звуков, спустился в гостиную, и застал там незнакомку, которая складывала в сумку ценные вещи и подарки из-под елки.

Приехавшие стражи порядка задержали преступницу, для которой это уже не первое знакомство с полицией. При этом сама подозреваемая заявила, что даже не знала, в чей дом она залезла.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий