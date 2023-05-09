Джеки Чан пожаловался на сложности с поиском преемника

«Все эти годы я пытался найти еще одного Джеки Чана. Но быть актером-каскадером вроде Джеки Чана или других экшен-звезд сложно — надо не только уметь драться, но еще прыгать, играть, режиссировать, писать, монтировать. Нынешние звезды боевиков не умеют быть режиссерами. А если умеют, то ничего не смыслят в монтаже. Или же ничего не понимают в хореографии. Некоторые режиссеры не умеют снимать экшен-сцены. Или бывает, что есть хороший режиссер, хорошая экшн-звезда, а хорошего экшен-режиссера у них нет. Или есть все трое, но нет хорошего монтажера», — отметил Чан.