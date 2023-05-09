Джеки Чан пожаловался на сложности с поиском преемника
Знаменитый актер Джеки Чан рассказал, что мечтает подготовить себе преемника, но до сих пор не может найти подходящую кандидатуру.
«Все эти годы я пытался найти еще одного Джеки Чана. Но быть актером-каскадером вроде Джеки Чана или других экшен-звезд сложно — надо не только уметь драться, но еще прыгать, играть, режиссировать, писать, монтировать. Нынешние звезды боевиков не умеют быть режиссерами. А если умеют, то ничего не смыслят в монтаже. Или же ничего не понимают в хореографии. Некоторые режиссеры не умеют снимать экшен-сцены. Или бывает, что есть хороший режиссер, хорошая экшн-звезда, а хорошего экшен-режиссера у них нет. Или есть все трое, но нет хорошего монтажера», — отметил Чан.
Чан объяснил, что сейчас Голливуд полон узких специалистов. Режиссер – это просто режиссер. А еще есть режиссер монтажа, постановщик-осветитель, оператор-постановщик и множество других специалистов, - информирует gazeta.ru.
По словам актера, он самостоятельно писал сценарий, режиссировал, ставил трюки и монтировал: «Поэтому, когда вы смотрите старые боевики, думаете: «Ого, это так круто!»
Актер Джеки Чан признался, что надеется получить приглашение от какого-нибудь режиссера на роль супергероя. Несмотря на желание, актер сомневается, что сможет понравиться зрителям в этом образе, поскольку будут использоваться графика и спецэффекты, а все привыкли, что он выполняет все трюки самостоятельно.