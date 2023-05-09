Моргенштерну* приписали новый роман

Рэп-исполнителя Моргенштерна и украинскую актрису Лизу Василенко заметили в Дубае. Судя по всему, между молодыми людьми развивается бурный роман. Пара не скрывает своих чувств и достаточно откровенно ведет себя на публике. В социальных сетях появляется все больше фотографий, сделанных свидетелями страстных объятий, - рассказывает СтарХит.

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Ни Алишер, ни Лиза пока никак не комментировали ситуацию.

Новая девушка рэпера - украинская актриса, модель и блогер, она сыграла главную роли в сериале «Школа» на канале 1 + 1. Лиза занесена в базу «Миротворец».

В 2021 Василенко году переехала жить и работать в Россию. Но после начала специальной военной операции выехала заграницу и обосновалась в Дубае.

В Дубае квартирует и покинувший Россию Моргенштерн.

TikTok-блогер Даня Милохин сообщил в микроблоге, что открыл собственный салон красоты в ОАЭ. Предполагается, что ему оказал помощь Моргенштерн, который и стал одним из первых клиентов заведения.