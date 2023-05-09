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«Мне не лучше»: Седокова не может справиться с болезнью

Анна Седокова страдает из-за обострения крапивницы. 40-летняя певица пожаловалась, что сильно поправилась из-за действия лекарств и отсутствия спорта.

«Мне не лучше»: Седокова не может справиться с болезнью
© РИА Новости

У Анны в очередной раз случился острый приступ аллергии. Певица принимает антигистаминные препараты, но лучше пока не становится. Анна ослабела и отказалась от регулярных тренировок, и сразу прибавила в весе, - пишет thevoicemag.ru.

«Мне не лучше. Я на львиной порции таблеток, все так же в ожидании укола. Сил нет совсем. Задора нет. Поправилась уже, наверное, на килограммов десять. Но все еще верю, что все будет хорошо», — рассказала Седокова.

Муж Анны, баскетболист Янис Тимма, помогает как может своей супруге.

«Пока что лучше всего у меня выходит накоплять энергию и принимать ванны из антиаллергических мазей», — пожаловалась Анна.

Поп-певица, автор песен и актриса Анна Седокова счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Исполнительница песни «Холодное сердце» рассказала о ключевых правилах, которых они с мужем придерживаются в семейной жизни. По словам певицы, когда их дети засыпают — они обязательно признаются друг другу в любви. Помимо этого, певица и баскетболист собирают всех наследников, когда укладывают спать младшего, и поочередно рассказывают, за что они благодарны минувшему дню.

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