«Мне обидно»: Долина отреагировала на слова Шакурова в адрес ее внучки

«Сергей Шакуров - очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню и говорить такие резкие в ее адрес слова … Саша - умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно… Знаю, что очень многие «доброжелатели» с радостью согласятся с мнением популярного артиста, но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своем мнении», - констатировала звезда.