$76.82-1.7984.91-2.09

«Мне обидно»: Долина отреагировала на слова Шакурова в адрес ее внучки

После выступления 11-летней Александры Долиной с песней «На побывку едет молодой моряк» на шоу «Две звезды. Отцы и дети» актер Сергей Шакуров дал странный комментарий. При том, что артист похвалил выступление внучки знаменитой певицы и поставил ей высокую оценку, от заявил:

«Мне обидно»: Долина отреагировала на слова Шакурова в адрес ее внучки
© РИА Новости

«Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться».

Лариса Долина в Телеграм - канале сообщила, что неприятно удивлена словами артиста.

«Сергей Шакуров - очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню и говорить такие резкие в ее адрес слова … Саша - умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно… Знаю, что очень многие «доброжелатели» с радостью согласятся с мнением популярного артиста, но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своем мнении», - констатировала звезда.

Ранее российская певица Лариса Долина ответила на критику телезрителей, которые ранее обращались к продюсерам шоу «Три аккорда» с просьбой убрать исполнительницу из числа участников.

После окончания программы 2 апреля и своей победы Лариса Долина заявила, что за все годы карьеры привыкла к критике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий