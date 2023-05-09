«Мне обидно»: Долина отреагировала на слова Шакурова в адрес ее внучки
После выступления 11-летней Александры Долиной с песней «На побывку едет молодой моряк» на шоу «Две звезды. Отцы и дети» актер Сергей Шакуров дал странный комментарий. При том, что артист похвалил выступление внучки знаменитой певицы и поставил ей высокую оценку, от заявил:
«Вы знаете, заслуги родителей на детей не распространяются. Поэтому тебе надо ползти на Олимп, карабкаться».
Лариса Долина в Телеграм - канале сообщила, что неприятно удивлена словами артиста.
«Сергей Шакуров - очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню и говорить такие резкие в ее адрес слова … Саша - умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно… Знаю, что очень многие «доброжелатели» с радостью согласятся с мнением популярного артиста, но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своем мнении», - констатировала звезда.
Ранее российская певица Лариса Долина ответила на критику телезрителей, которые ранее обращались к продюсерам шоу «Три аккорда» с просьбой убрать исполнительницу из числа участников.
После окончания программы 2 апреля и своей победы Лариса Долина заявила, что за все годы карьеры привыкла к критике.