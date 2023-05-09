Кудрявцева пожаловалась на «черную полосу» в жизни

Лера Кудрявцева призналась, что в ее жизни наступила черная полоса. Телеведущей хочется спрятаться ото всех и побыть в одиночестве.

«Бывают дни, когда нет желания даже подходить к телефону. Хочется побыть одной, подумать, замкнуться в своем мире и никого не впускать. Меланхолия ли это или апатия, а может, перезагрузка или переосмысление? Такие дни», — сообщила теледива.

Перед этим Лера рассказала, что у нее нет душевных сил даже на уход за собой, - пишет «Комсомольская Правда».

«Безупречных людей не бывает. И я в том числе… Еду на работу опухшая и не накрашенная, непричесанная… Реальность такова!».

Кудрявцева жалуется, что сильно поправилась и никак не может справиться с лишними килограммами. Теперь она вынуждена поменять гардероб.

«У меня вечерние платья висят в шкафу в ряд. Я не влезла ни в одно. Ни в одно!» - едва не плачет она.

Когда-то в жизни Кудрявцевой уже был сложный период. Телеведущая после расставания с мужем впала в серьезную депрессию и топила все негативные чувства в бокале с крепким напитком.

Как признается звезда, сначала она выпивала немного, но потом это вошло в привычку. Дошло до того, что звезда вызывала «скорую» почти каждые пару дней. Кудрявцева рассказывает, что уже позже поняла, что имела дело с паническими атаками.