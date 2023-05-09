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Дочь Глюкозы заявила о своей самостоятельности

Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы, заявила, что она – полностью самостоятельная личность, и поэтому собирается в ближайшем будущем жить отдельно от своей семьи.

Дочь Глюкозы заявила о своей самостоятельности
© РИА Новости

В интервью YouTube-каналу «ПРО ГОВОРИ» девушка попросила не воспринимать ее как избалованную дочь богатых родителей. Сама она к богатой жизни абсолютно не стремится, все, о чем мечтает – полностью посвятить себя творчеству.

«Не воспринимайте меня как дочку богатеньких родителей — я, может, ей и являюсь, но я умею стирать, заправлять кровать, готовить, убираться. Все умею!» — заявила она.

Девушке исполнилось 16 лет. Несмотря на юный возраст, Лидия уже заявила о себе как о певице — она активно строит музыкальную карьеру. При этом, по ее словам, помощь звездной матери в этом минимальна. В основном Лидия работает с отцом, Александром Чистяковым, - пишет портал slovodel.com.

Ранее дочери певицы Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова пришлось сменить учебное учреждение. Лидию исключили из элитной гимназии из-за внешнего вида и особенностей поведения.

Как заявил папа Лиды, руководство гимназии поставило их перед фактом за неделю до начала года. По словам Александра, девочку исключили за нарушение дресс-кода и за то, что «она неординарна».

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