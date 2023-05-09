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Татьяна Васильева объяснила побег внуков из Германии в Россию

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала об особенностях немецких школ, которые заставили ее внуков сбежать из Германии в Россию. Подробностями она Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Татьяна Васильева объяснила побег внуков из Германии в Россию
© пресс-служба Театра "Ателье"

Так, по словам актрисы, в учебных заведениях, где учились ее старшие внуки Ваня и Гриша, было много странностей. Васильева возмутилась, что пару лет учителя-мужчины пришли на работу в женских колготках, и это «считалось нормальным».

Кроме того, туалеты в немецкой школе были общими, включая «третий пол». При этом уровень образования в Берлине был гораздо ниже, чем в Москве, заверили Васильева и ее сын Филипп.

Ранее Васильева резко высказалась об актрисе Чулпан Хаматовой и ее отъезде из России. Актриса заявила, что ее коллега не должна приезжать обратно в страну. «Хаматова не должна сюда возвращаться, потому что она поступила как свинья, наевшись желудя досыта! В "Современнике" она играла все ведущие роли», — сказала она.

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