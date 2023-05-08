Сын Сафронова рассказал о человечности Зайцева
Вячеслав Зайцев был не только знаменитый кутюрье, но и телеведущий. Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что Вячеслав Михайлович, выступая на «Модном приговоре», всегда был очень деликатен и умел подобрать нужные слова, чтобы не обидеть участников, - отмечает издание woman.ru.
«Его любили и ценили, высоким рейтингом голосовали за него на ''Модном приговоре'' — это показатель! Я думаю, если бы не приступ, он так и остался там на десятилетия. Но подвело здоровье. Его обожали, за чувство стиля, за умение создать по-настоящему впечатляющий образ, за тактичность. У него были тонкие и очень деликатные комментарии, он никогда не мог нахамить или сказать, как Александр Васильев: ''На кого вы похожа? '' Чтобы потом женщина плакала после эфира. Никого не доводил до слез, в отличие от нынешних ведущих», - рассказал Лука.
Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Он был талантливым дизайнером, однако совершенно не умел вести бизнес. Этим пользовались его «так называемые друзья». В этом уверена вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.