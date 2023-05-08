Харатьян впервые вышел на сцену в 10 лет с патриотическими песнями
Объявлены победители дополнительного творческого задания «Песня к празднику 9 Мая» в рамках конкурса «АвторА!» Максимальное количество баллов набрала песня «Солнышко», автором которой стал физик-бард из Новошахтинска Виктор Гавриленко. Исполнять ее будет народный артист РФ Дмитрий Харатьян.
Дмитрий Харатьян рассказал журналистам, что когда-то его артистическая карьера начиналась именно с патриотических песен, - сообщает aif.ru.
«Свои первые шаги в искусстве, если можно так сказать, я начал в пионерском лагере как раз с двух патриотических песен. Одна - «Звездопад», где есть слова: «Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья, говорят!». Эту песню про пионерский лагерь «Орленок» написали Пахмутова и Добронравов. А другая, где я солировал, был «Последний бой»: «Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой». Мне было лет 10-11, я первый раз как солист пел вместе с хором. И я чувствовал тогда такое единение и с музыкой, и с этим текстом, такую искреннюю любовь к Родине!», - признался артист.
Ранее Дмитрий Харатьян заявил, что не будет «отмазывать» 24-летнего единственного сына Ивана от мобилизации. По словам звездного отца, Харатьян-младший готов пойти в армию в зону специальной военной операции, если его призовут, правда, молодой человек ранее в армии не служил.