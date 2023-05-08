Харатьян впервые вышел на сцену в 10 лет с патриотическими песнями

«Свои первые шаги в искусстве, если можно так сказать, я начал в пионерском лагере как раз с двух патриотических песен. Одна - «Звездопад», где есть слова: «Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья, говорят!». Эту песню про пионерский лагерь «Орленок» написали Пахмутова и Добронравов. А другая, где я солировал, был «Последний бой»: «Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой». Мне было лет 10-11, я первый раз как солист пел вместе с хором. И я чувствовал тогда такое единение и с музыкой, и с этим текстом, такую искреннюю любовь к Родине!», - признался артист.