Газманов сообщил, что он с сыновьями готов защищать Родину

«После 24 февраля я боялся не только за своих сыновей, но и за других, вообще за страну. У меня дети призывного возраста, но они не служили. Правда, если поступит соответствующий приказ, то они, конечно же, пойдут. Мы эту тему с ними даже не обсуждали. Да и я капитан запаса, так что если Родина мне прикажет, то я пойду в свои 71 год. Разумеется, не буду кокетничать, когда речь заходит о моих сыновьях, меня одолевает страх. Но я и за других парней сильно переживаю», - сказал он.