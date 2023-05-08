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Газманов сообщил, что он с сыновьями готов защищать Родину

Олег Газманов признался, что после начала спецоперации он сильно переживал не только за своих сыновей, но и за всех, кто отправился или может отправиться на фронт. Тем не менее, у него не было никаких сомнений в том, что, если поступит соответствующий приказ, то и старший сын Родион, которому 41 год, и младший, Филипп, которому 25 лет, пойдут служить Родине.

Газманов сообщил, что он с сыновьями готов защищать Родину
© РИА Новости

Более того, Газманов готов отправиться вместе с ними.

Об этом певец рассказал в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках его авторского YouTube-шоу. Слова музыканта приводит gazeta.ru.

«После 24 февраля я боялся не только за своих сыновей, но и за других, вообще за страну. У меня дети призывного возраста, но они не служили. Правда, если поступит соответствующий приказ, то они, конечно же, пойдут. Мы эту тему с ними даже не обсуждали. Да и я капитан запаса, так что если Родина мне прикажет, то я пойду в свои 71 год. Разумеется, не буду кокетничать, когда речь заходит о моих сыновьях, меня одолевает страх. Но я и за других парней сильно переживаю», - сказал он.

Газманов отметил, что сначала старался отвечать всем людям, которые упрекают его в том, что он прячет своих детей от мобилизации, объясняя, что тех просто не вызывали в военкомат, и при этом они работают и стараются приносить стране пользу. Но потом просто перестал обращать внимание на хейтеров.

Недавно Олег Газманов и Виталий Хоценко отправили гуманитарную помощь из Омской области в зону СВО.

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