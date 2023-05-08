Следующей подозреваемой в неуплате налогов стала блогер Нечаева

Блогера Ольгу Нечаеву (Акуна Матата), автора марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги», подозревают в неуплате налогов на 10 млн рублей.

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Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, блогер оформила свой бизнес на тетю, затем на маму, а потом на себя. Задействован в схеме и ее супруг – он оформлен владельцем онлайн-курсов по похудению.

Ранее в светских новостях писали, что Нечаева с шиком отметила 26-летие в элитном Lapino Hall в Подмосковье. Вели вечеринку Николай Басков и Гарик Харламов, перед гостями выступали Григорий Лепс и Леонид Агутин.

Сейчас в отношении Нечаевой правоохранительные органы проводят проверку.

Накануне сообщалось, что у блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом, нашли еще один источник дохода. Выручка ее компании по производству и продаже косметики за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль – 78 млн.