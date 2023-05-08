Блогера Ольгу Нечаеву заподозрили в неуплате налогов на 10 млн рублей

Блогера Ольгу Нечаеву, автора марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги», подозревают в неуплате налогов на 10 млн рублей, сообщает Mash.

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По словам одного из ее сотрудников, в отношении Нечаевой с середины марта ведется проверка.

Источник Mash рассказал, что блогер оформила бизнес на тетю, затем на маму, а потом на себя. Кроме того, владельцем онлайн-лекций по похудению она сделала мужа.

Как сообщает Mash, недавно Нечаева широко отметила 26-летие в элитном Lapino Hall в Подмосковье. Ведущими праздника были певец Николай Басков и шоумен Гарик Харламов, перед гостями выступали Григорий Лепс и Леонид Агутин. Светские Telegram-каналы писали, что траты Нечаевой на праздник превзошли день рождения Валерии Чекалиной (Лерчек) в 2022 году.

Теперь сотрудники Нечаевой опасаются, что ответственность за сокрытие налогов могут возложить на них.

Ранее у другого блогера Елены Блиновской арестовали четыре банковских счета и еще два у ее мужа, объем средств на которых составил сотни млн рублей. Сама Блиновская находится под домашним арестом, она также подозревается в неуплате налогов.