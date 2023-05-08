Комик Мягкова рассказала о редком заболевании
Ирина Мягкова страдает от продолжительных головокружений в течение последних десяти лет. После того, как на 30-летний юбилей ей стало настолько плохо, что потребовалась госпитализация, медики обследовали девушку и в итоге поставили диагноз доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение.
Болезнь эта, к сожалению, неизлечима, и Мягковой остается только смириться. Об этой неприятной ситуации Ирина рассказала в Телеграм-канале.
«В общем, неприкольно, что это может начаться когда угодно и длится от трех до семи дней у меня. У тебя кружится голова, но не так, как у дам на балу, типа, ох, закружилось, ах, все прошло. Нет, иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена и я могу думать, что иду прямо, а по факту, очень сильно нет», - объяснила продюсер шоу «Женский Stand Up».
Есть специальные упражнения, помогающие смягчать симптомы болезни, но они не всегда помогают. Тогда остается лишь ждать улучшения состояния.
«Просто чуть расстраиваюсь и потом живу дальше в крутящемся мире несколько дней. К сожалению, менее активно, потому что устаешь в 100 раз быстрее, 10 метров пройти — как марафон пробежать. Так что больше сидим», - призналась артистка.
Известная российская юмористка и креативный продюсер популярного шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова раскрыла судьбу телепроекта. В Telegram-канале она рассказала, что в 2023 году передача не выйдет в эфир.