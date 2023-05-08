Шоумен Стас Барецкий заявил, что пустил Пугачеву переночевать в замке в деревне Грязь
Эстрадная певица и автор песен Алла Пугачева после бегства из России продала их с Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) замок в деревне Грязь. Называющий себя новым владельцем особняка шоумен Стас Барецкий рассказал о ее просьбе остаться на ночлег.
Ранее стало известно о визите Пугачевой на родину, целью которого значилось ее участие в похоронах художника-модельера Валентина Юдашкина. Находясь в России, певица, по словам Барецкого, попросилась переночевать в замке.
«Но честно призналась, что одной страшно, все-таки, дом огромный и уже наполовину пуст», — цитирует его Woman.ru.
Барецкий признался, что не смог отказать оказавшейся в беде женщине и пустил ее в замок. Шоумен даже выделил певице ее бывшую спальню.
- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами