Шаляпин объявил об отмене трех концертов

«Это главный праздник нашей страны. Дань уважения, чтобы помнили, не забывали. Но, конечно, безопасность – превыше всего. Думаю, это решение принято не просто так. Значит, есть основания. Очень приятно, что сейчас наши службы работают на опережение, а не на разгребание», – уточнил Шаляпин.