Шаляпин объявил об отмене трех концертов
Прохор Шаляпин сообщил, что его концерты в праздничные дни мая отменены. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
«У меня в Питере три концерта должно было быть. Накануне 9 мая все отменилось из-за террористических угроз. Приняли такое решение силовики из соображений безопасности», - объяснил певец.
Прохор огорчен, что из-за сложившейся ситуации нарушена традиция широкого празднования Дня Победы. Но исполнитель согласен, что сейчас лучше переждать.
«Это главный праздник нашей страны. Дань уважения, чтобы помнили, не забывали. Но, конечно, безопасность – превыше всего. Думаю, это решение принято не просто так. Значит, есть основания. Очень приятно, что сейчас наши службы работают на опережение, а не на разгребание», – уточнил Шаляпин.
Певец Прохор Шаляпин сообщил в беседе с 5 Каналом, что его жена Татьяна-Клаудиа Дэвис похоронена в Канаде. Прах Дэвис находится в мавзолее Оттавы. Шаляпин пожаловался, что не может навестить могилу жены из-за «политических моментов». Артист признался, что ему сложно получить визу.