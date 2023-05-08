Лену Ленину обокрал итальянский аристократ после долгих ухаживаний

Лену Ленину обокрал пожилой итальянский аристократ после долгих ухаживаний
Модель Лена Ленина рассказала об ограблении. Бизнесвумен стала жертвой поклонника-аристократа из Италии, которого привела к себе домой после долгих ухаживаний.
По словам светской львицы, во время отдыха в Монте-Карло она познакомилась с пожилым аристократом, который долго ухаживал за ней и дарил цветы. Вскоре Ленина пригласила поклонника к себе домой и отправилась на кухню. Однако пока модель готовила еду, мужчина обокрал ее, забрав все ценные украшения из спальни.
«Вокруг дорогих ресторанов и бутиков, в Лондоне, Монако или Цюрихе, в местах концентрации богатых дам, на которых от брендов рябит в глазах, часто слоняются альфонсы-мошенники, в надежде поживиться», — прокомментировала ситуацию Ленина в беседе с «МК».
Она также отметила, что итальянец не нашел вмонтированный в стену сейф, но решил забрать качественную бижутерию. Бизнесвумен также предостерегла других женщин, сообщив, что злоумышленники могут не только ухаживать, но и предлагать дамам сомнительные инвестиции в криптовалюту.