Лену Ленину обокрал итальянский аристократ после долгих ухаживаний

Модель Лена Ленина рассказала об ограблении. Бизнесвумен стала жертвой поклонника-аристократа из Италии, которого привела к себе домой после долгих ухаживаний.

По словам светской львицы, во время отдыха в Монте-Карло она познакомилась с пожилым аристократом, который долго ухаживал за ней и дарил цветы. Вскоре Ленина пригласила поклонника к себе домой и отправилась на кухню. Однако пока модель готовила еду, мужчина обокрал ее, забрав все ценные украшения из спальни.

«Вокруг дорогих ресторанов и бутиков, в Лондоне, Монако или Цюрихе, в местах концентрации богатых дам, на которых от брендов рябит в глазах, часто слоняются альфонсы-мошенники, в надежде поживиться», — прокомментировала ситуацию Ленина в беседе с «МК».