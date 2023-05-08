Газманов поделился секретами поддержания хорошей физической формы

Олегу Газманову 71 год. При этом певец прекрасно выглядит, спортивен и продолжает удивлять зрителей кульбитами на сцене. О том, как ему удается поддерживать такую хорошую физическую форму, он рассказал в программе Эмпатия Манучи.

Каждый день Газманова начинается с зарядки. Это всего 15 минут, но ежедневно.

«Когда хуже себя чувствую, два-три раза делаю», — уточнил он.

Певец сообщил, что когда-то его тренер по гимнастике посоветовал не прекращать занятия, объяснив, что для бывших спортсменов это таит опасность ожирения и ухудшения здоровья. Газманов совету наставника следует уже много лет. И до сих пор под настроение радует поклонников исполнением сально и отжиманиями на сцене.

Так, в песне «Солдаты России» Газманов под соло гитары тридцать раз отжимается, но при этом дыхание у него не сбивается. Это все потому, рассказывает исполнитель, что дома он «за один заход» отжимается гораздо больше — 50 раз. И каждый год прибавляет по одному к этой цифре, - пишет ФАН.

Ранее певец Олег Газманов в беседе с Teleprogramma.pro восхитился работоспособностью Филиппа Киркорова.