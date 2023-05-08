Лолита рассказала о пользе брачного контракта

«Последний брак был с контрактом, потому что понимала: если не сделаю, потеряю квартиру, которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж. Могу сказать, как получила брачный контракт. Что-то надо было подписать у нотариуса. Она посмотрела на меня и сказала: „Подпишите брачный контракт. У моей дочери он есть“. Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого», — призналась певица.