$76.82-1.7984.91-2.09

Лолита рассказала о пользе брачного контракта

Пятый брак Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым закончился громким скандалом, хотя пара прожила вместе почти десять лет. Оказалось, что тренер по сквошу не только изменял супруге, но и пытался строить некие интриги за ее спиной.

Лолита рассказала о пользе брачного контракта
© РИА Новости

После развода Дмитрий и Лолита долго судились по поводу раздела имущества. Иванов пытался оспорить брачный договор, который певица успела оформить заранее, - пишет СтарХит.

У Милявской уже был печальный опыт - по ее словам, второй муж оставил ее буквально ни с чем.

«Последний брак был с контрактом, потому что понимала: если не сделаю, потеряю квартиру, которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж. Могу сказать, как получила брачный контракт. Что-то надо было подписать у нотариуса. Она посмотрела на меня и сказала: „Подпишите брачный контракт. У моей дочери он есть“. Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого», — призналась певица.

Лолита Милявская на праздники отправилась на дачу. Об этом она сообщила подписчикам своего Телеграм-канала. Только дача у певицы дальняя – в Болгарии. Однако садово-огородные заботы схожи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий