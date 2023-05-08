Лолита рассказала о пользе брачного контракта
Пятый брак Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым закончился громким скандалом, хотя пара прожила вместе почти десять лет. Оказалось, что тренер по сквошу не только изменял супруге, но и пытался строить некие интриги за ее спиной.
После развода Дмитрий и Лолита долго судились по поводу раздела имущества. Иванов пытался оспорить брачный договор, который певица успела оформить заранее, - пишет СтарХит.
У Милявской уже был печальный опыт - по ее словам, второй муж оставил ее буквально ни с чем.
«Последний брак был с контрактом, потому что понимала: если не сделаю, потеряю квартиру, которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж. Могу сказать, как получила брачный контракт. Что-то надо было подписать у нотариуса. Она посмотрела на меня и сказала: „Подпишите брачный контракт. У моей дочери он есть“. Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого», — призналась певица.
Лолита Милявская на праздники отправилась на дачу. Об этом она сообщила подписчикам своего Телеграм-канала. Только дача у певицы дальняя – в Болгарии. Однако садово-огородные заботы схожи.