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Кристина Асмус сообщила о вынужденной экономии на еде

О вынужденной экономии на еде сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Кристина Асмус. Она заявила, что вынуждена голодать из-за ремонта.

Кристина Асмус сообщила о вынужденной экономии на еде
© @asmuskristina

«Можете меня поздравить!!! Я. Начинаю. Ремонт… Из еды теперь максимум два кусочка колбаски. Экономим на всем, кроме идей!», — поделилась Асмус с подписчиками.

Актриса попросила опытных в вопросе ремонта фолловеров рассказать ей, где найти хорошие шторы, ковры, гардеробные и «тех, кто заборы делает». Юзеры посоветовали ей попросить помощи в ремонте у бывшего мужа и его коллеги, комика Павла Воли.

Ранее Асмус опубликовала фотографию в нижнем белье. Ее ноги восхитили пользователей сети.

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