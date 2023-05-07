Дочь Заворотнюк призналась, что в детстве столкнулась с насилием

«В детстве был, слава богу, всего один инцидент, но я отпустила. Чтобы не было никаких догадок и теорий, ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека. И это было для меня настоящей трагедией, не от боли, а скорее от обиды и полнейшего непонимания, так как с языком силы я никогда не сталкивалась. Никогда не бейте детей, я считаю, что это самое глупое и безответственное решение. Вы ничему хорошему этим не научите, а только сделаете хуже», — написала дочь заслуженной артистки России.