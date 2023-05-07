Дочь Заворотнюк призналась, что в детстве столкнулась с насилием
Анна Заворотнюк в личном блоге рассказала подписчикам, что ей приходилось быть жертвой насилия, когда она была еще ребенком. Модель призналась, что до сих пор воспринимает это как личную трагедию, несмотря на то что прошло так много времени, - сообщает gazeta.ru.
«В детстве был, слава богу, всего один инцидент, но я отпустила. Чтобы не было никаких догадок и теорий, ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека. И это было для меня настоящей трагедией, не от боли, а скорее от обиды и полнейшего непонимания, так как с языком силы я никогда не сталкивалась. Никогда не бейте детей, я считаю, что это самое глупое и безответственное решение. Вы ничему хорошему этим не научите, а только сделаете хуже», — написала дочь заслуженной артистки России.
Будучи подростком, Анна решила учиться за границей. В 13 лет дочь Анастасии Заворотнюк отправилась в школу графства Глостершир, а также в колледж в Сассексе. По возвращению в Россию, девушка поступила в МГУ, но позже уехала в США, где начала учебу в одном из самых престижных вузов на продюсерском факультете.