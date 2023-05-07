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Стас Костюшкин признался, что рад задержанию Блиновской

Певец Стас Костюшкин в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» признался, что рад задержанию блогера Елены Блиновской, которая снялась в его недавнем клипе на песню «Королева».

Стас Костюшкин обрадовался задержанию Блиновской
© Газета.Ru

«Всегда круто, когда вокруг песни есть история. Без истории не интересно, песня сама по себе вообще не работает, песен много, они все одинаковые, они набили оскомину. У песни «Королева» [есть] история. Поэтому я рад [задержанию Блиновской]», — отметил Костюшкин.

Он пояснил, что «история» есть у большинства песен Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой или, например, дуэта «Чай вдвоем».

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованной машине. По версии следствия, блогерша за 2019-2021 годы задолжала 918 млн рублей налогов. Блиновская признала вину. Сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее артист рассказал, что столкнулся со шквалом негатива после того, как блогерша Елена Блиновская снялась в его клипе. Он показал несколько комментариев хейтеров и состриг волосы при помощи машинки прямо на видео.

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