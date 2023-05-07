Стас Костюшкин обрадовался задержанию Блиновской

Певец Стас Костюшкин в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» признался, что рад задержанию блогера Елены Блиновской, которая снялась в его недавнем клипе на песню «Королева».

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«Всегда круто, когда вокруг песни есть история. Без истории не интересно, песня сама по себе вообще не работает, песен много, они все одинаковые, они набили оскомину. У песни «Королева» [есть] история. Поэтому я рад [задержанию Блиновской]», — отметил Костюшкин.

Он пояснил, что «история» есть у большинства песен Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой или, например, дуэта «Чай вдвоем».

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованной машине. По версии следствия, блогерша за 2019-2021 годы задолжала 918 млн рублей налогов. Блиновская признала вину. Сейчас она находится под домашним арестом.