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Айза посадила за руль автомобиля 13-летнего сына

Блогер и бизнесвумен Айза выложила в микроблоге видеоролик, где похвасталась успехами своего 13-летнего сына Сэма. Мальчик ведет автомобиль. В котором находятся сама Айза и его младший брат Элвис. Об этом сообщает gazeta.ru.

Айза посадила за руль автомобиля 13-летнего сына
© РИА Новости

«От этого видео я поседела. Но! Я научилась водить машину в 12 лет, а Сэму уже 13, так что ему пора», — сообщила мама.

Айза с детьми живет на Бали. Ранее она говорила, что купила Сэму мопед, но следит за тем, чтобы мальчик катался только по пустым дорогам.

Сэм – сын Айзы и рэпера Гуфа. В 2013 году пара развелась. Элвис рожден от следующего брака с Дмитрием Анохиным. Союз также закончился разводом в 2020 году.

Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками. 38-летняя знаменитость показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка. «Смотрите, они растут!» — сообщила радостная блогерша, демонстрируя зрителям новые короткие волосы, который появились на проблемной зоне.

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