Айза посадила за руль автомобиля 13-летнего сына

Блогер и бизнесвумен Айза выложила в микроблоге видеоролик, где похвасталась успехами своего 13-летнего сына Сэма. Мальчик ведет автомобиль. В котором находятся сама Айза и его младший брат Элвис. Об этом сообщает gazeta.ru.

«От этого видео я поседела. Но! Я научилась водить машину в 12 лет, а Сэму уже 13, так что ему пора», — сообщила мама.

Айза с детьми живет на Бали. Ранее она говорила, что купила Сэму мопед, но следит за тем, чтобы мальчик катался только по пустым дорогам.

Сэм – сын Айзы и рэпера Гуфа. В 2013 году пара развелась. Элвис рожден от следующего брака с Дмитрием Анохиным. Союз также закончился разводом в 2020 году.