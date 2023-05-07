Эдгард Запашный поделился секретами воспитания детей
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный – представитель знаменитой цирковой династии. И своих детей он хотел бы видеть в будущем в цирковых профессиях.
Благо что, по его словам, младшие Запашные с большим удовольствием принимают участие в посильных номерах. Но без казусов не обходится.
Знаменитый дрессировщик вспомнил историю, когда его младшая дочь Глория попыталась припугнуть своего наставника в цирке папой-директором. Производственный шантаж тут же был пресечен, - пишет портал womanhit.ru.
«Пару лет назад Глория вдруг решила «отмочить», своему руководителю, заслуженному артисту, сказала: «Я сегодня репетировать не буду». Он спросил ее, почему, а она лишь ответила: «Знаешь кто мой папа?». Он ее сразу привел в мой кабинет. Я попросил дочь повторить тоже самое при мне, но после этого она никогда больше в цирк не зайдет. Глория сразу в слезы, заревела и пообещала больше никогда этого не делать», — поделился дрессировщик.
Старшая дочь Стефания также тренируется на арене. Сестры дорожат своей «взрослой» работой, а Эдгард умело этим пользуется. Угрозы увольнения из цирка дети боятся больше всего.
Ранее знаменитый дрессировщик в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что считает важным начать работать над процедурой отзыва звания «Народный артист России» у ряда звезд шоу-бизнеса.