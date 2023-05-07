Эдгард Запашный поделился секретами воспитания детей

«Пару лет назад Глория вдруг решила «отмочить», своему руководителю, заслуженному артисту, сказала: «Я сегодня репетировать не буду». Он спросил ее, почему, а она лишь ответила: «Знаешь кто мой папа?». Он ее сразу привел в мой кабинет. Я попросил дочь повторить тоже самое при мне, но после этого она никогда больше в цирк не зайдет. Глория сразу в слезы, заревела и пообещала больше никогда этого не делать», — поделился дрессировщик.