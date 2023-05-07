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Продюсер объяснил, почему Леонтьев предпочел корпоративы концертам

Валерий Леонтьев в свое время перебрался жить в Майами, где у него с супругой имеется собственная вилла. Однако с заработками в США у певца далеко не так хорошо обстоят дела, и он несколько раз в год летает на корпоративы в Россию. Об этом рассказал журналистам портала blitz.center продюсер Сергей Лавров.

Продюсер объяснил, почему Леонтьев предпочел корпоративы концертам
© РИА Новости

Продюсер объяснил, что Леонтьеву нет никакого смысла выступать перед огромной аудиторией в течение полутора часов за некую сумму, когда за 40 минут на частной вечеринке в камерном формате ему заплатят в 2-3 раза больше.

Лавров назвал «откровенной чушью», слухи, что Леонтьев снизил цены на выступления. Он заявил, что сумму снизили агентства, которые в три раза «накручивали» на гонорар певца деньги. По словам продюсера, они это делали с целью получить побольше выгоды для себя. У певца же ценник остался прежним.

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