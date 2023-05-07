Продюсер объяснил, почему Леонтьев предпочел корпоративы концертам

Валерий Леонтьев в свое время перебрался жить в Майами, где у него с супругой имеется собственная вилла. Однако с заработками в США у певца далеко не так хорошо обстоят дела, и он несколько раз в год летает на корпоративы в Россию. Об этом рассказал журналистам портала blitz.center продюсер Сергей Лавров.

Продюсер объяснил, что Леонтьеву нет никакого смысла выступать перед огромной аудиторией в течение полутора часов за некую сумму, когда за 40 минут на частной вечеринке в камерном формате ему заплатят в 2-3 раза больше.