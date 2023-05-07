Гордон пригрозил вывести из студии обидчицу Барановской

Александр Гордон заступился за Юлию Барановскую на съемках шоу «Мужское/Женское». Недавно при подготовке очередного выпуска шоу одна из гостей передачи устроила скандал. Она так агрессивно накинулась на телеведущую, что та в какой-то момент даже растерялась.

Инициативу перехватил ее коллега, пригрозив вызвать охрану и выставить скандалистку вон, - пишут 7days.ru.

«Если ты продолжишь хамить, ты вылетишь нафиг из этой студии! Потому что слова правды не сказала здесь еще», — рявкнул Гордон.

Беспардонная гостья притихла, перспектива выть выгнанной из студии ей не понравилась.

Ранее Гордон выступил с обращением к хейтерам, которые критикуют Юлию. Он попросил оставить Барановскую в покое.