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Стал известен диагноз Петросяна

1 мая Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна увезли в больницу на скорой помощи. Ему стало плохо в собственной квартире.

Стал известен диагноз Петросяна
© РИА Новости

Но уже через несколько дней Евгения Вагановича выписали. При этом его супруга Татьяна Брухунова посетовала на то, что ей буквально оборвали телефон, столь многие люди хотели узнать о Евгении Вагановиче.

Жена Петросяна опровергла его попадание в реанимацию

Татьяна заявила, что с юмористом все в порядке: ведущий «Смехопанорамы» всего лишь проходит плановое обследование в одной из московских клиник.

Однако по информации издания iz.ru, у Петросяна диагностировали стенокардию. Далее он будет лечиться амбулаторно.

Сам Евгений Петросян не стал скрывать, что возмущен домыслами вокруг своего обращения к медикам. Он также считает, что некоторые представители прессы перешли границы его личной жизни.

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