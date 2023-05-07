Стал известен диагноз Петросяна

1 мая Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна увезли в больницу на скорой помощи. Ему стало плохо в собственной квартире.

Но уже через несколько дней Евгения Вагановича выписали. При этом его супруга Татьяна Брухунова посетовала на то, что ей буквально оборвали телефон, столь многие люди хотели узнать о Евгении Вагановиче.

Татьяна заявила, что с юмористом все в порядке: ведущий «Смехопанорамы» всего лишь проходит плановое обследование в одной из московских клиник.

Однако по информации издания iz.ru, у Петросяна диагностировали стенокардию. Далее он будет лечиться амбулаторно.