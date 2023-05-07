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В России перестали продавать билеты на концерт группы «Би-2»

В России перестали продавать билеты на большой июньский концерт группы «Би-2» в Лужниках. Мероприятие близко к отмене, сообщает Telegram-канал Mash.

В России перестали продавать билеты на концерт группы «Би-2»
© ТАСС

Сейчас группа проводит мировое турне и находится в США. Затем в планах у неё выступления на Кипре, в Португалии, Казахстане, Киргизии. После этого музыканты должны отправиться в Москву, где 10 июня планировался самый большой концерт.

Однако сейчас билеты пропали из продажи в кассах. Их нельзя купить онлайн и офлайн. Организаторы обещают вернуть средства тем, кто купил билеты.

В прошлом году депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил главу ФСБ запретить солистам «Би-2» (Александр Уман и Егор Бортник) въезд в Россию. Также парламентарий призвал СК РФ проверить действия группы на предмет нарушения статьи УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России.

В свою очередь депутат Милонов заявил, что музыканты «Би-2», одобряют «украинских подонков». По его словам, петербургский стадион, где группа выступила на матче «Зенита», надо «мыть хлоркой и дихлофосом».

Также СМИ сообщали, что прошлой весной группа отказалась выступать в Омске в зале, где вывесили лозунг «Zа президента». Музыканты требовали убрать ее или задекорировать, но их требования выполнены не были. В итоге артисты уехали из Омска.

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