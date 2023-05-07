Васильева рассказала об ограблении своей виллы в Италии

Татьяна Васильева шесть лет назад приобрела двухэтажный особняк в 40 километрах от Рима. Вилла носит название «Татьяна», но сама звезда довольно давно там не была, – сначала помешала эпидемия коронавируса, затем закончилась виза.

Отдыхать в Италию ездили только дети актрисы. Но и эти поездки в итоге прекратились после большой неприятности, - пишет портал vokrug.tv.

Как рассказала Татьяна Григорьевна в эфире шоу «Секрет на миллион», на вилле побывали незваные гости – грабители. Во время происшествия дети Васильевой находились в доме, но воры усыпили их специальным газом.

«Это было ночью. Пришли, не знаю, кто это был. Все уснули мертвым сном. Воры вынесли деньги все, карты кредитные, все забрали, кошельки пустые валялись», — рассказала Васильева.

После этой истории близкие актрисы сразу же уехали домой в Россию. Так что зарубежная недвижимость сейчас никак не используется и приносит лишь убытки. Только за охрану виллы Татьяна Григорьевна платит около 500 евро в месяц.

«Сейчас за домом приглядывает одна добрая женщина, которой я регулярно высылаю деньги. Туда могут вселиться беженцы, легко. Если они там, то я ничего не сделаю. На моей стороне нет закона, тем более сейчас», — пожаловалась актриса.

Васильева с удовольствием продала бы дом, но ее не устраивает цена, которую ей предлагают. Виллу, за которую она платила за 270 тысяч евро, хотят купить за 100 тысяч.