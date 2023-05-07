Джереми Реннер сравнил себя с Железным Дровосеком после перелома 30 костей

"Я решил преодолеть боль (проклятая сломанная берцовая кость!) и взять эти части на маленький тест-драйв. Это тело — настоящее чудо... Несмотря на то что я чувствую себя Железным Дровосеком, нуждающимся в масле для всех моих новых суставов. Воодушевлен после этой разминки и хочу продолжить — только не говорите моему личному тренеру", - написал Реннер.