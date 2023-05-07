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Джереми Реннер сравнил себя с Железным Дровосеком после перелома 30 костей

Звезда "Мстителей" Джереми Реннер опубликовал в Instagram видеоролик со своей тренировкой, на которой он восстанавливается после аварии со снегоуборочной машиной.

Джереми Реннер сравнил себя с Железным Дровосеком после перелома 30 костей
© globallookpress.com

"Я решил преодолеть боль (проклятая сломанная берцовая кость!) и взять эти части на маленький тест-драйв. Это тело — настоящее чудо... Несмотря на то что я чувствую себя Железным Дровосеком, нуждающимся в масле для всех моих новых суставов. Воодушевлен после этой разминки и хочу продолжить — только не говорите моему личному тренеру", - написал Реннер.

В январе актер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.

Ранее Джереми Реннер впервые появился на красной дорожке после аварии со снегоочистителем. Несмотря на "тонны боли", которые, по словам источников, все еще испытывает актер после многочисленных травм, на красной дорожке Реннер улыбался и терпеливо позировал фотографам.

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