Васильев озвучил детали дружбы Пугачевой и Юдашкина
Появление Аллы Пугачевой на похоронах Юдашкина удивило многих. Но историк моды Александр Васильев уверен, что по-другому звезда поступить не могла. Васильев рассказал журналистам «Московского Комсомольца» о том, что певица и модельер были хорошими друзьями.
«Алла приехала, потому что очень любила Юдашкина, очень! Он создал для нее множество костюмов. Она мне лично в коллекцию передала 13 своих концертных платьев, среди них есть и вещи, созданные Юдашкиным», - сказал Александр.
Васильев считает, что Пугачева и Юдашкин сдружились на почве любви к роскоши.
«Алла Борисовна жила в замке и, не забывайте, что и Юдашкин тоже жил в прекрасном дворце. Вы видели его дом в Баковке? Настоящий дворец! Когда живешь в коммуналке, а потом в маленькой квартирке, тебе всегда хочется замок. Юдашкин же тоже в небогатой еврейской семье родился. Они - все жертвы дефицита, очень страдали от этого. Их тянуло к роскоши. И на этой теме они сошлись».
Васильев отметил еще один важный фактор – любовь к сцене.
«Юдашкин обожал эстраду, а Алла отдала ей всю жизнь», сказал он.
Певица Алена Кравец раскрыла секрет молчаливого поведения певицы Аллы Пугачевой на похоронах дизайнера Валентина Юдашкина. Звезда ни проронила ни слова, несмотря на вопросы журналистов. По словам Кравец, для Пугачевой смерть Юдашкина стала глубоким потрясением.