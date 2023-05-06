Васильев озвучил детали дружбы Пугачевой и Юдашкина

«Алла Борисовна жила в замке и, не забывайте, что и Юдашкин тоже жил в прекрасном дворце. Вы видели его дом в Баковке? Настоящий дворец! Когда живешь в коммуналке, а потом в маленькой квартирке, тебе всегда хочется замок. Юдашкин же тоже в небогатой еврейской семье родился. Они - все жертвы дефицита, очень страдали от этого. Их тянуло к роскоши. И на этой теме они сошлись».